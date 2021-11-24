В «Солнечном городе» тушили квартиру-студию

В Красносельском районе Петербурга случился квартирный пожар, в котором по предварительным данным никто не пострадал.

Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 13:47. Оказалось, на проспекте Ветеранов, 171, корпус 4 горит небольшая квартира-студия.

Бороться с огнем от МЧС было отправлено 10 человек личного состава и 2 единицы техники.

По прибытию удалось установить, что квартира обгорела на 3 кв. метра.

В результате пожар удалось потушить в 14:24. Причина возгорания на настоящий момент не известна.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что около 12 часов дня в Петродворцовом районе спасатели тушили двухкомнатную квартиру. По прибытию спасатели также в количестве 10 человек, а также две единицы техники занялись устранением возгорания. В 13:19 пожар ликвидирован. По предварительным данным, никто не пострадал.