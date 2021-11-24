В Петродворцовом районе произошел пожар в двухкомнатной квартире

В Петродворцовом районе произошел пожар в двухкомнатной квартире
В Петродворцовом районе произошел пожар в двухкомнатной квартире. Фото: "Яндекс.Карты"

В Петродворцовом районе Санкт-Петербурга ликвидировано возгорание в двухкомнатной квартире.

На улице Суворовская, 3, корпус 4 в жилой двухкомнатной квартире произошел пожар, который оперативно потушили сотрудники МЧС.

Сообщение о возгорании в Петродворцовом районе в экстренный службы поступило около 12:13. Сообщалось, что в квартире тлеет матрас.

По прибытию спасатели в количестве 10 человек занялись устранением возгорания. В 13:19 пожар ликвидирован.

Помимо 10 человек личного состава от МЧС было привлечено 2 единицы техники. О причине пожара не сообщается.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 24 ноября около 09:51 в Калининском районе Санкт-Петербурга загорелся автобус. В ликвидации пожара участвовали две единицы техники и десять человек личного состава. Информация о пострадавших не поступала.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу ленобласть новости СПб Петродворцовый район пожар


 

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