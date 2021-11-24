На проспекте Луначарского загорелся автобус

На проспекте Луначарского загорелся автобус
Пожар ликвидирован. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

Утром 24 ноября в Калининском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 09:51 мск. На проспекте Луначарского у дома 108 корпус 1, загорелся автобус.

Как сообщили в ГУ МЧС по городу, в автобусе марки «МАЗ» сгорели сгораемые части. Справиться с огнем удалось в 10:07 мск. Информации о пострадавших не поступала.

В ликвидации пожара участвовали две единицы техники и десять человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сгорело бесхозное здание на Вознесенском. Пожар тушили два часа.

калининский район пожар происшествия


 

Новости партнеров
Брак Дмитрия Маликова затрещал по швам: артисту приписывают роман с мисс Россия
Брак Дмитрия Маликова затрещал по швам: артисту приписывают роман с мисс Россия
Расчлененка на Новосмоленской набережной: отношения отца и сына испортил квартирный вопрос
Расчлененка на Новосмоленской набережной: отношения отца и сына испортил квартирный вопрос
Мисс Россия — 2018 родила ребенка от олигарха Рустама Тарико
Мисс Россия — 2018 родила ребенка от олигарха Рустама Тарико
Пенсионеры могут получить выплату от 5 до 15 тысяч рублей к Новому году
Пенсионеры могут получить выплату от 5 до 15 тысяч рублей к Новому году
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На проспекте Луначарского загорелся автобус
В ТЦ «Континент» после падения лифта госпитализировали 25-летнюю женщину
Сломанный троллейбус спровоцировал пробку на перекрёстке Новосибирской и ...
Этой ночью Петербург чистили более 800 снегоуборочных машин
В Мурино в строящемся доме обнаружен труп
На Северном в аварии с каршерингом пострадали двое
В Петербурге мужчина забил до смерти постояльца хостела
В лесу у Форносово обнаружили труп в одном носке