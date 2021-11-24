На проспекте Луначарского загорелся автобус

Утром 24 ноября в Калининском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 09:51 мск. На проспекте Луначарского у дома 108 корпус 1, загорелся автобус.

Как сообщили в ГУ МЧС по городу, в автобусе марки «МАЗ» сгорели сгораемые части. Справиться с огнем удалось в 10:07 мск. Информации о пострадавших не поступала.

В ликвидации пожара участвовали две единицы техники и десять человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сгорело бесхозное здание на Вознесенском. Пожар тушили два часа.