Пожар тушили 2 часа: сгорело бесхозное здание на Вознесенском

В Колпинском районе Петербурга произошел пожар в бесхозном здании.

В экстренные службы в воскресенье, 20 ноября, в 15:21, поступило сообщение о пожаре по Вознесенскому шоссе, дома №49 корпуса 2. Спасатели оперативно отправились на место происшествия.

Как выяснилось, пожар случился в бесхозной постройке.

Отмечается, что пострадавшее здание, размер которого 3х6 метров, сгорело и разрушилось.

С огнем боролись в течение почти что двух часов. От МЧС пришлось привлечь две единицы техники и 10 человек личного состава. В результате, к 17:19, пожар удалось ликвидировать.

Информации о пострадавших в результате пожара не поступало.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Парголово 15 пожарных тушили небольшой дом. В результате инцидента никто не пострадал.