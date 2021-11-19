В Парголово 15 пожарных тушили небольшой дом

В результате инцидента никто не пострадал.

В Выборгском районе сегодня, 19 ноября, произошел пожар в одноэтажном доме. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент случился в Осиновой роще в Парголово. Там по непонятной причине загорелся дом с мансардой и пристройкой. Пожар вспыхнул на кухни – там горела обстановка на площади 10 квадратных метров.

На место выезжали 15 спасателей и три единицы техники. Им удалось ликвидировать возгорание довольно быстро. По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти двое, спасаясь от пожара, выпрыгнули из окна. Оба пострадавших человека госпитализированы с ушибами и переломами.