В Парголово 15 пожарных тушили небольшой дом

В Парголово 15 пожарных тушили небольшой дом
В пожаре никто не пострадал. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В результате инцидента никто не пострадал.

В Выборгском районе сегодня, 19 ноября, произошел пожар в одноэтажном доме. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент случился в Осиновой роще в Парголово. Там по непонятной причине загорелся дом с мансардой и пристройкой. Пожар вспыхнул на кухни – там горела обстановка на площади 10 квадратных метров.

На место выезжали 15 спасателей и три единицы техники. Им удалось ликвидировать возгорание довольно быстро. По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти двое, спасаясь от пожара, выпрыгнули из окна. Оба пострадавших человека госпитализированы с ушибами и переломами.

выборгский район новости СПб пожар


 

Новости партнеров
Хорватия подарила нам Евро-2008, а теперь может лишить чемпионата мира: представляем соперника сборной России
Хорватия подарила нам Евро-2008, а теперь может лишить чемпионата мира: представляем соперника сборной России
Экс-вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев разводится с женой
Экс-вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев разводится с женой
Подчиненные Беглова и Эргашева отправляют онкобольных прививаться от Covid-19 в торговые центры
Подчиненные Беглова и Эргашева отправляют онкобольных прививаться от Covid-19 в торговые центры
В реанимации ни одного вакцинированного: врачи Городской Покровской больницы рассказали, с чем им приходится сталкиваться
В реанимации ни одного вакцинированного: врачи Городской Покровской больницы рассказали, с чем им приходится сталкиваться
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Парголово 15 пожарных тушили небольшой дом
В Петербурге с поразительной скоростью нашли подростков, оголившихся у ...
На здании Театра Комедии отреставрируют исторические балконы
Певца Серова выписали из больницы после месячной болезни
В Петербурге выставят на торги новые коммерческие помещения
В Гатчине из магазинов изъяли полтонны санкционки
В Петербурге коллективный иммунитет приближается к 70%
В Петербурге ищут усатого насильника 10-летней девочки