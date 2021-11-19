В Ленобласти двое, спасаясь от пожара, выпрыгнули из окна

Оба пострадавших человека госпитализированы с ушибами и переломами.

В Ленинградской области сегодня утром, 19 ноября, произошел серьезный пожар, в результате которого пострадали два человека. Об этом сообщает 47news, ссылаясь на собственные источники.

Инцидент случился в поселке Большой Бор. Там в общежитии загорелось помещение для сушки одежды – огнем было охвачено 30 квадратных метров. Н место прибыли восемь пожарных и две единицы техники. Им потребовалось два часа, чтобы ликвидировать возгорание.

Известно, что, спасаясь от огня, два человека выпрыгнули из окна. В итоге они получили ушибы и переломы, их доставили в больницу.

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