Друг певицы Хлебниковой рассказал о прогнозах врачей после пожара

Друг певицы Хлебниковой рассказал о прогнозах врачей после пожара
Марина Хлебникова. Фото: https://www.instagram.com/marina_hlebnikova_official/

Друг российской Марины Хлебниковой Дмитрий Чижов рассказал, что певица находится в стабильно тяжелом состоянии, однако врачи дают оптимистичные прогнозы.

«Все примерно так же, состояние стабильно тяжелое, но все-таки стабильно, есть оптимистичные прогнозы», – приводит его слова РИА «Новости».

Пожар, в котором пострадала Хлебникова, произоше в квартире на Ратной улице, 14 в Москве. Певица попала в больницу 18 ноября в тяжелом состоянии. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров, к 23 часам огонь был потушено. Артистку поместили в реанимацию ожогового центра.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пожар в квартире певицы Хлебниковой мог произойти из-за курения.

марина хлебникова певица пожар


 

Новости партнеров
Вирусолог: если омикрон-штамм дойдет до России, эпидемия закончится
Вирусолог: если омикрон-штамм дойдет до России, эпидемия закончится
Шахтер рассказал, что пошло не так на Листвяжной
Шахтер рассказал, что пошло не так на Листвяжной
Интернету – конец: американский ученый предсказал
Интернету – конец: американский ученый предсказал "апокалипсис" Сети
Полицейские с поличным задержали наркозакладчидцу со стажем в Кудрово
Полицейские с поличным задержали наркозакладчидцу со стажем в Кудрово
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Друг певицы Хлебниковой рассказал о прогнозах врачей после пожара
Названы необычные симптомы рака легких
В Кировском районе загорелся частный дом
Глава РФПИ рассказал, почему ВОЗ не признает «Спутник V»
Криштиану Роналду забил 800-й гол в профессиональной карьере
В Токсово потушили пожар в частном доме
NASA: потенциально опасный астероид приблизится к Земле
Попова заявила о снижении заболеваемости ковидом в России на 20%