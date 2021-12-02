Друг певицы Хлебниковой рассказал о прогнозах врачей после пожара

Друг российской Марины Хлебниковой Дмитрий Чижов рассказал, что певица находится в стабильно тяжелом состоянии, однако врачи дают оптимистичные прогнозы.

«Все примерно так же, состояние стабильно тяжелое, но все-таки стабильно, есть оптимистичные прогнозы», – приводит его слова РИА «Новости».

Пожар, в котором пострадала Хлебникова, произоше в квартире на Ратной улице, 14 в Москве. Певица попала в больницу 18 ноября в тяжелом состоянии. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров, к 23 часам огонь был потушено. Артистку поместили в реанимацию ожогового центра.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пожар в квартире певицы Хлебниковой мог произойти из-за курения.