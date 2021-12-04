В работе Telegram замечен сбой

В работе Telegram замечен сбой
В работе Telegram произошел сбой. Фото: pixabay.com

В работе мессенджера Telegram произошел сбой в субботу, свидетельствуют данные портала Downdetector.

По состоянию на 18:35 мск было зафиксировано 672 отчета о сбоях в работе соцсети. Пользователи массово жалуются на проблемы в работе приложения и веб-сайта. Сообщения поступали от юзеров из России, Белоруссии и с Украины

Так, 46% заявили о проблемах с приложением, 34% — на подключение к серверу и 26% — на проблемы с получением сообщений. Наиболее активно о неполадках сообщали в Москве и Санкт-Петербурге.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о сбое в работе социальной сети Instagram. 62% пользователей сообщили о сбое в работе приложения, 17% — на сбои при попытке войти в соцсеть. Жалобы поступали из Соединенных Штатов, Франции и Испании.

сбой телеграм


 

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