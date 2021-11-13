В работе Instagram зафиксирован сбой

В работе Instagram зафиксирован сбой
В работе Instagram произошел сбой. Фото: Pixabay

В работе социальной сети Instagram произошел сбой.

По данным портала Downdetector, пользователи массово жалуются на работу соцсети.

Так, 62% пользователей сообщили о сбое в работе приложения, 17% — на сбои при попытке войти в соцсеть.

Жалобы поступают из Соединенных Штатов, Франции и Испании.

Напомним, 3 ноября в работе Instagram и Facebook случился масштабный сбой. На неполадки в работе соцсетей жаловались пользователи из США, Франции, Германии, Великобритании, Канады, Польши, России и других стран

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что пользователи из более чем 20 стран мира сообщили о сбое в работе социальной сети Facebook 26 августа. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.

Instagram сбой соцсеть


 

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