В работе Facebook зафиксирован массовый сбой

В России неполадки в работе Facebook были зафиксированы в Москве и Петербурге. Фото: pixabay

В России неполадки в работе Facebook были зафиксированы в Москве и Петербурге. Фото: pixabay

Пользователи из более чем 20 стран мира сообщили о сбое в работе социальной сети Facebook 26 августа. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, отслеживающего сбои на мировых интернет-ресурсах.

Согласно данным «Живой карты» портала, сбои начались 26 августа в половину десятого вечера по московскому времени и продолжаются до сих пор. Пользователи столкнулись с перебоями работе сайта (89% жалоб), а также отмечались проблемы с авторизацией (10%). Больше всего жалоб поступило из США, Бразилии, Перу, Великобритании, Германии, Японии и Австралии. В России неполадки были зафиксированы в Москве и Петербурге.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в работе Instagram произошел глобальный сбой. Согласно данным сервиса, пользователи Instagram жаловались на то, что не могут войти в соцсеть, 84% обращений связывали именно с этой проблемой. Еще 11% не могли загрузить Instagram, и у 3% наблюдались проблемы с веб-сайтом.