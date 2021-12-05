В мире не зарегистрировали ни одной смерти от «омикрона»

В мире не зарегистрировали ни одной смерти от «омикрона»
Ученые продолжают изучать коронавирус. Фото: pixabay

На данный момент штамм обнаружили в 38 странах.

Всемирная организация здравоохранения заявила, что на данный момент в мире не зарегистрировано ни одного случая смерти из-за нового штамма коронавируса «омикрон». Это вызывает удивление среди ученых. Об этом сообщает Daily Mail.

В организации отметили, что штамм продолжают изучать. На данный момент он успел распространиться в 38 странах. Пока специалисты не понимают, насколько «омикрон» заразен и опасен. Также они не знают, насколько эффективны против него существующие лекарства и вакцины.

В ВОЗ добавили, что «омикрон» может стать причиной более половины новых случаев заражения коронавирусом в ближайшие месяцы

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что врач назвал опасную ошибку при лечении коронавируса.

ВОЗ омикрон пандемия


 

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