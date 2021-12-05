Врач назвал опасную ошибку при лечении коронавируса

Порой медики «перегибают палку» и вредят пациентам, которых пытаются спасти.

Замдиректора медицинского центра МГУ, член-корреспондент РАН Симон Мацкеплишвили заявил, что некоторые врачи, сами того не желая, совершают опаснейшею ошибку при лечении коронавируса. О чем именно идет речь, он рассказал в эфире «Радио России».

Так, врачи могут «перегнуть палку» в иммуносупрессивной терапии. Эксперт заявил, что во многих случаях можно обойтись без нее, так как организм больного коронавирусом очень редко цепляет еще и бактериальную инфекцию.

Специалист убежден, что такая ошибка приводит к нарушению иммунитета. Он призвал отказаться от такой терапии при возможности.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что у девяти россиян, вернувшихся из ЮАР, выявили положительный ПЦР-тест на коронавирус.