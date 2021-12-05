Врач назвал опасную ошибку при лечении коронавируса

Врач назвал опасную ошибку при лечении коронавируса
"Коронавирусные" койки. Фото: комитет по здравоохранению

Порой медики «перегибают палку» и вредят пациентам, которых пытаются спасти.

Замдиректора медицинского центра МГУ, член-корреспондент РАН Симон Мацкеплишвили заявил, что некоторые врачи, сами того не желая, совершают опаснейшею ошибку при лечении коронавируса. О чем именно идет речь, он рассказал в эфире «Радио России».

Так, врачи могут «перегнуть палку» в иммуносупрессивной терапии. Эксперт заявил, что во многих случаях можно обойтись без нее, так как организм больного коронавирусом очень редко цепляет еще и бактериальную инфекцию.

Специалист убежден, что такая ошибка приводит к нарушению иммунитета. Он призвал отказаться от такой терапии при возможности.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что у девяти россиян, вернувшихся из ЮАР, выявили положительный ПЦР-тест на коронавирус.

врач лечение пандемия


 

Новости партнеров
Петербуржцы с 1 декабря смогут воспользоваться
Петербуржцы с 1 декабря смогут воспользоваться "бесплатным интернетом"
Марии Захаровой не понравилось, что грузинская журналистка задает вопрос на английском
Марии Захаровой не понравилось, что грузинская журналистка задает вопрос на английском
Интернету – конец: американский ученый предсказал
Интернету – конец: американский ученый предсказал "апокалипсис" Сети
Стали известны подробности гибели сотрудника
Стали известны подробности гибели сотрудника "Водоканала": он упал дробилку при утилизации снега
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Врач назвал опасную ошибку при лечении коронавируса
Дрозденко взялся за лопату вместо коммунальщиков: пользователи поделились ...
Под Тихвином остановился поезд: пассажиры в непонимании мерзнут при -20 градусах
На Богатырском дети катаются со снежной горки прямиком на проезжую часть
В Ленобласти ожидаются 30-градусные морозы
Путин рассказал о принудительной вакцинации россиян
«Остановитесь»: Автор жалоб на Оксимирона и Noize MC признался, что пошутил
В Ленобласти пенсионерку обманула женщина, представившаяся внучкой в беде