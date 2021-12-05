У девяти россиян, вернувшихся из ЮАР, выявили положительный ПЦР-тест на коронавирус

У девяти россиян, вернувшихся из ЮАР, выявили положительный ПЦР-тест на коронавирус
У девяти россиян, вернувшихся из ЮАР, выявили положительный ПЦР-тест на коронавирус. Фото: unsplash

У россиян, которые недавно вернулись из ЮАР, выявили положительный ПЦР-тест на COVID-19. Всего насчитали 9 зараженных.

Девять человек предоставили положительный тест на коронавирус, вернувшись из ЮАР. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор.

В ведомстве отметили, что эксперты в настоящий момент устанавливают штамм у этих пассажиров. Зараженные находятся в обсерваторе под медицинским наблюдением.

Кроме того, среди заболевших есть беременная женщина с ребенком. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на свой источник. ПЦР-тест был взят у прибывших в аэропорту. Пассажиры рейса, который прилетел 4 декабря из ЮАР через Аддис-Абебу, прошли отдельный паспортный контроль.

Тех, кто прибыл из ЮАР, разместили в пансионате подмосковного Сергиева Посада на карантин в связи с угрозой распространения нового штамма коронавируса омикрон. Людей с выявленной инфекцией увезли в больницу.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге было зафиксировано 2 420 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, что на 108 человек меньше, чем за прошлые сутки.

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