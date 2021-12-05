Заболеваемость коронавирусом в Северной столице пошла на спад

Заболеваемость коронавирусом в Северной столице пошла на спад
Заболеваемость коронавирусом в Северной столице пошла на спад. Фото: pexels.com

Сегодня, 5 декабря, в Санкт-Петербурге было зафиксировано 2 420 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, что на 108 человек меньше, чем за прошлые сутки.

Заболевания коронавирусом в Петербурге пошла на спад. По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, на сегодняшний день заразилось почти 2 с половиной тысячи человек, но это все равно меньше, чем за прошлые сутки.

За весь период пандемии COVID-19 в Санкт-Петербурге заболели 799 871 человек. Накануне в Петербурге было выявлено 2 528 новых случаев заражения, 3 декабря заболело 2 609 человека, а 2 декабря 2623 жителя.

Наименьшее количество зарегистрированных случаев в Северной столице отмечалось 23 ноября, когда коронавирус выявили у 1060 человек.

За сутки в Петербурге выздоровели от коронавируса еще 961 человек, скончался 61 житель. Накануне от коронавируса умерло 57 петербуржцев.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что за все время пандемии в Северной столице привилось 705 168 горожан, которым больше 60 лет.

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