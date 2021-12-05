В Петербурге привилось более 705 тысяч жителей старше 60 лет

В Петербурге привилось более 705 тысяч жителей старше 60 лет
В Петербурге привилось более 705 тысяч жителей старше 60 лет. Фото: pexels.com

За время пандемии в Северной столице от коронавируса привились 705 168 горожан, которым больше 60 лет.

В Петербурге всего привилось около 705 168 жителей старше 60 лет. Об этом сообщает пресс-служба комитета по здравоохранению. Из сферы образования привилось 89 974 сотрудника, также от коронавируса вакцинировался 23 161 социальный работник и 47 457 сотрудников правоохранительных органов.

За первую декабрьскую пятницу первым компонентом привились 18 899 жителей Санкт-Петербурга. Всего выполнена 37 831 инъекция против COVID-19, что сравнимо с максимальным значением прошлого месяца.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Министерстве здравоохранения России планируют расширить список противопоказаний к вакцинации от коронавирусной инфекции. Обновленный список могут обнародовать в середине декабря.

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