Минздрав думает над расширением списка противопоказаний к вакцинации от ковида

Минздрав думает над расширением списка противопоказаний к вакцинации от ковида
Людям без антител показано досрочно вакцинироваться. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Обновленный список готовят обнародовать в середине декабря.

В Министерстве здравоохранения России планируют расширить список противопоказаний к вакцинации от коронавируса. Обновленный список могут обнародовать в середине текущего месяца. Об этом сообщают «Известия».

Известно, что проект уже рассматривается в Роспотребнадзоре. В ведомстве должны решить, каков будет алгоритм применения списка. Пока непонятно, о каких именно противопоказаниях идет речь.

Напоминаем, что на данный момент делать прививку от коронавируса нельзя людям с гиперчувствительностью к какому-либо компоненту препарата, с тяжелыми аллергическими реакциями в анамнезе, острыми респираторными инфекциями, обострением хронических заболеваний, а также людям в возрасте до 18 лет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что иммунолог объяснила, чем опасна вакцинация от COVID-19 при простуде.

вакцинация минздрав пандемия


 

Новости партнеров
Марии Захаровой не понравилось, что грузинская журналистка задает вопрос на английском
Марии Захаровой не понравилось, что грузинская журналистка задает вопрос на английском
Омикрон-штамм подкрался к Петербургу: в соседней Финляндии возможно заразились два человека
Омикрон-штамм подкрался к Петербургу: в соседней Финляндии возможно заразились два человека
Вирусолог: если омикрон-штамм дойдет до России, эпидемия закончится
Вирусолог: если омикрон-штамм дойдет до России, эпидемия закончится
Шестеро мигрантов дали по шее и лицу двум майорам в Выборге
Шестеро мигрантов дали по шее и лицу двум майорам в Выборге
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Минздрав думает над расширением списка противопоказаний к вакцинации от ковида
В Радофинниково в огне погиб мужчина
В Луге задержали знахарку, заработавшую 2 млн на доверчивом пенсионере
В Ленобласти маленький мальчик спас маму, потерявшую сознание
На Маршала Захарова из-за прорыва трубы залило дорогу
ЖК «Лаголово» готовы ввести в эксплуатацию до конца 2021 года
В маршруте «Ласточки» до Выборга появится еще одна остановка
Стюардессы рассказали о шокирующих просьбах пассажиров