Минздрав думает над расширением списка противопоказаний к вакцинации от ковида

Обновленный список готовят обнародовать в середине декабря.

В Министерстве здравоохранения России планируют расширить список противопоказаний к вакцинации от коронавируса. Обновленный список могут обнародовать в середине текущего месяца. Об этом сообщают «Известия».

Известно, что проект уже рассматривается в Роспотребнадзоре. В ведомстве должны решить, каков будет алгоритм применения списка. Пока непонятно, о каких именно противопоказаниях идет речь.

Напоминаем, что на данный момент делать прививку от коронавируса нельзя людям с гиперчувствительностью к какому-либо компоненту препарата, с тяжелыми аллергическими реакциями в анамнезе, острыми респираторными инфекциями, обострением хронических заболеваний, а также людям в возрасте до 18 лет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что иммунолог объяснила, чем опасна вакцинация от COVID-19 при простуде.