Иммунолог объяснила, чем опасна вакцинация от COVID-19 при простуде

Иммунолог объяснила, чем опасна вакцинация от COVID-19 при простуде
Во время простуды не следует прививаться не только от ковида, но и от других болезней. Фото: pixabay

Врач-иммунолог Зоя Скорпилева предупредила, что антиковидная вакцинация во время простудного заболевания может привести к обострениям хронических болезней.

По словам специалиста, вакцинация при простуде может обернуться не только обострением хронических заболеваний, но и активацией скрытых недугов и гипериммунной реакции, передает Ura.ru.

Скорпилева объяснила, что медики пока не знают, могут ли они усиливать друг друга или наоборот бороться друг с другом, поэтому после вакцинации может ухудшиться состояние и не сформироваться иммунитет на прививку.

Она также отметила, что во время простуды не следует прививаться не только от ковида, но и от других болезней.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач назвал появление омикрон-штамма началом конца пандемии COVID-19.

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