Врач назвал появление омикрон-штамма началом конца пандемии COVID-19

По мнению Никифорова, появление "омикрона" может быть началом конца "этого кошмара". Фото: pexels

По мнению Никифорова, появление "омикрона" может быть началом конца "этого кошмара". Фото: pexels

Заслуженный врач России Владимир Никифоров заявил, что появление омикрон-штамма ковида может говорить о начале завершающей стадии пандемии.

Специалист рассказал в беседе с радио «Говорит Москва», что новый штамм коронавируса более заразен, но не дает опасных поражений легких, а пациенты переносят болезнь легче. Все идет к тому, что COVID-19 плавно переходит в категорию сезонных респираторных заболеваний.

По мнению Никифорова, появление «омикрона» может быть началом конца «этого кошмара».

«Хотелось бы думать, что это первый звоночек того, что вирус начал отступать», — сказал врач.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России у двоих прилетевших из ЮАР выявили коронавирус.