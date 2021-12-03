В России у двоих прилетевших из ЮАР выявили коронавирус

Двое россиян, прилетевших из ЮАР, сдали положительные ПЦР-тесты на коронавирус. Однако штамм, которым заразились туристы, пока неизвестен.
В пресс-службе Роспотребнадзора в пятницу сообщили, что коронавирус подтвердился у двух пассажиров, прилетевших частным рейсом в Россию из ЮАР. Они сдали тесты в ночь на 3 декабря, их результаты оказались положительными.
В ведомстве уточнили, что зараженные находились на карантине после возвращения в РФ, в настоящее время они находятся в обсерваторе. О состоянии госпитализированных не сообщается.
Информация о штамме выясняется, биологический материал исследуют в научно-исследовательских лабораториях.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ученые предупредили переболевших COVID об опасности омикрон-штамма.