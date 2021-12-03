Ученые предупредили переболевших COVID об опасности омикрон-штамма

До этого в ЮАР у переболевших не фиксировали случаи заражения дельта-штаммом, однако сейчас наблюдается другая ситуация. Фото: комитет по здравоохранению

До этого в ЮАР у переболевших не фиксировали случаи заражения дельта-штаммом, однако сейчас наблюдается другая ситуация. Фото: комитет по здравоохранению

Омикрон-штамм в три раза заразней для переболевших COVID-19, чем другие варианты инфекции. Об этом свидетельствуют результаты исследования Южноафриканского Центра эпидемиологического моделирования и анализа.

По их данным, новый штамм «Омикрон» обладает способностью обходить иммунитет, полученный переболевшими людьми, у которых болезнь была вызвана любыми предыдущими штаммами.

Как сообщил Reuters, исследователи подчеркнули, что выздоровление от предыдущих вариантов коронавируса не гарантирует защиту от омикрон-штамма. И добавили, что раньше в ЮАР переболевшие пациенты не заражались штаммом «Дельта», однако ситуация теперь изменилась.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сильная усталость является одним из главных симптомов заражения омикрон-штаммом COVID-19.