Ученые предупредили переболевших COVID об опасности омикрон-штамма

Ученые предупредили переболевших COVID об опасности омикрон-штамма
До этого в ЮАР у переболевших не фиксировали случаи заражения дельта-штаммом, однако сейчас наблюдается другая ситуация. Фото: комитет по здравоохранению

Омикрон-штамм в три раза заразней для переболевших COVID-19, чем другие варианты инфекции. Об этом свидетельствуют результаты исследования Южноафриканского Центра эпидемиологического моделирования и анализа.

По их данным, новый штамм «Омикрон» обладает способностью обходить иммунитет, полученный переболевшими людьми, у которых болезнь была вызвана любыми предыдущими штаммами.

Как сообщил Reuters, исследователи подчеркнули, что выздоровление от предыдущих вариантов коронавируса не гарантирует защиту от омикрон-штамма. И добавили, что раньше в ЮАР переболевшие пациенты не заражались штаммом «Дельта», однако ситуация теперь изменилась.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сильная усталость является одним из главных симптомов заражения омикрон-штаммом COVID-19.

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