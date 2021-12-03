Врач раскрыла главный симптом омикрон-штамма COVID

Сильная усталость является одним из главных симптомов заражения омикрон-штаммом COVID-19. Об этом рассказал врач-эндокринолог МНОЦ МГУ им. М. В. Ломоносова Зухра Павлова.
По ее словам, этот симптом характерен и для многих других заболеваний. Поэтому человеку без медицинского образования сложно разобраться, когда чувство вялости связано с переутомлением, а когда — с болезнью.
Врач отметила в беседе с радио Sputnik , что COVID-19 вызывает серьезные нарушения в работе организма. Чувство усталости в этом случае вызвано изменениями в иммунной системе, головном мозге или в тканях нервной системы.
Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о высокой эффективности «Спутника V» против омикрон-штамма.