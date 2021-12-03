Врач раскрыла главный симптом омикрон-штамма COVID

Врач раскрыла главный симптом омикрон-штамма COVID
При появлении сильной усталости рекомендуется перестраховаться и пройти ПЦР-тестирование. Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

Сильная усталость является одним из главных симптомов заражения омикрон-штаммом COVID-19. Об этом рассказал врач-эндокринолог МНОЦ МГУ им. М. В. Ломоносова Зухра Павлова.

По ее словам, этот симптом характерен и для многих других заболеваний. Поэтому человеку без медицинского образования сложно разобраться, когда чувство вялости связано с переутомлением, а когда — с болезнью.

Врач отметила в беседе с радио Sputnik , что COVID-19 вызывает серьезные нарушения в работе организма. Чувство усталости в этом случае вызвано изменениями в иммунной системе, головном мозге или в тканях нервной системы.

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о высокой эффективности «Спутника V» против омикрон-штамма.

коронавирусная пандемия омикрон-штамм


 

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