Вирусолог рассказал о высокой эффективности «Спутника V» против омикрон-штамма

Точные данные об эффективности вакцин против штамма «Омикрон» станут известны лишь спустя несколько месяцев. Фото: комитет по здравоохранению

Точные данные об эффективности вакцин против штамма «Омикрон» станут известны лишь спустя несколько месяцев. Фото: комитет по здравоохранению

Российская вакцина «Спутник V» является надежным средством защиты от нового омикрон-штамма COVID-19. Такое заявление сделал врач-вирусолог Сергей Нетесов.

По его словам, эффективность «Спутника V» составит не менее 80%. Однако выводы можно будет делать только спустя время, когда будут получены результаты исследований.

Нетесов отметил в беседе с радио Sputnik, что лучше ни ждать, ни терять времени, и сделать прививку уже сейчас. И добавил, что в странах Европы «Омикрон» уже распространяется, как минимум в 10 странах.

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Китае обнаружили антитело, которое может стать основой для универсальной вакцины от COVID.