В Китае обнаружили антитело, которое может стать основой для универсальной вакцины от COVID

В Китае обнаружили антитело, которое может стать основой для универсальной вакцины от COVID
Открытое учеными антитело может стать основой для создания универсальной вакцины от коронавируса. Фото: unsplash.com

Группа китайских ученых открыла моноклональное антитело, которое способно нейтрализовать штаммы коронавирусной инфекции.

Антитело, получившее обозначение 35B5, было обнаружено в крови пациента, который перенес COVID в тяжелой форме. Открытие может стать основой для создания универсальной вакцины от COVID-19.

Согласно данным на портале bioRxiv, с помощью криоэлектронного микроскопа специалисты выяснили, что антитело может влиять на неизменяемую в процессе мутаций часть вируса, в том числе на новый штамм «омикрон».

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что специалисты Роспотребнадзора разработал тест для выявления нового штамма коронавируса «омикрон».

антитела коронавирусная пандемия ученые


 

Новости партнеров
Оглашена настоящая причина смерти Александра Градского
Оглашена настоящая причина смерти Александра Градского
В декабре в Петербурге начнется сезон ёлочных базаров
В декабре в Петербурге начнется сезон ёлочных базаров
Коронавирусные ограничения в Петербурге продлили до нового года. QR-коды для ресторанов отложили
Коронавирусные ограничения в Петербурге продлили до нового года. QR-коды для ресторанов отложили
Полицейские с поличным задержали наркозакладчидцу со стажем в Кудрово
Полицейские с поличным задержали наркозакладчидцу со стажем в Кудрово
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Китае обнаружили антитело, которое может стать основой для универсальной ...
Пулково работает без отмен и задержек 2 декабря
К 2024 году в Петербурге могут появиться еще три новых станции метро
В Дни Эрмитажа запустят проект о жизни полководца Александра Невского
Смертность в России за год превысила 2,4 млн человек
Петербуржец решил бороться со снегом своими методами и перенес его к себе в ...
Медики: летальность от COVID-19 связана с устаревшей ...
За ноябрь в Петербурге ввели в эксплуатацию 170 домов