В Китае обнаружили антитело, которое может стать основой для универсальной вакцины от COVID

Открытое учеными антитело может стать основой для создания универсальной вакцины от коронавируса. Фото: unsplash.com

Открытое учеными антитело может стать основой для создания универсальной вакцины от коронавируса. Фото: unsplash.com

Группа китайских ученых открыла моноклональное антитело, которое способно нейтрализовать штаммы коронавирусной инфекции.

Антитело, получившее обозначение 35B5, было обнаружено в крови пациента, который перенес COVID в тяжелой форме. Открытие может стать основой для создания универсальной вакцины от COVID-19.

Согласно данным на портале bioRxiv, с помощью криоэлектронного микроскопа специалисты выяснили, что антитело может влиять на неизменяемую в процессе мутаций часть вируса, в том числе на новый штамм «омикрон».

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что специалисты Роспотребнадзора разработал тест для выявления нового штамма коронавируса «омикрон».