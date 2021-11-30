В России разработали тест для выявления омикрон-штамма COVID

ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработал тест для выявления нового штамма коронавируса «омикрон». Об этом рассказала глава надзорного ведомства Анна Попова.

По ее словам, специалисты справились с этой задачей буквально за несколько дней.

Как сообщили «РИА Новости», Попова отметила, что разработка позволяет не просто подтвердить диагноз, но и определить принадлежность образца коронавируса именно к новому штамму.

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России омикрон-штамм коронавируса пока не выявлен. Однако появление нового штамма вызывает серьезные опасения, поскольку его мутации повышают его заразность.