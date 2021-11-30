Роспотребнадзор: в России омикрон-штамм коронавируса пока не выявлен

Роспотребнадзор: в России омикрон-штамм коронавируса пока не выявлен
Анна Попова прокомментировала ситуацию с омикрон-штаммом в России. Фото: kremlin.ru

В России не было выявлено случаев заражения омикрон-штаммом COVID-19. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, с момента появления первой информации о возникновении нового штамма была вновь проанализирована вся база – «это 43 142 последовательности, и образцов, которые содержат мутацию по типовому набору «омикрон», на сегодняшний день в РФ не выявлено».

Глава Роспотребнадзора почеркнула на заседании координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19, что появление нового штамма вызывает серьезные опасения, поскольку его мутации повышают его заразность.

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о сроках повторной вакцинации при омикрон-штамме.

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