Гинцбург рассказал о сроках повторной вакцинации при омикрон-штамме

Возможное распространение штамма коронавируса «Омикрон» не потребует сокращения срока ревакцинации после прививки препаратом «Спутник V». Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
По его словам, «Спутник V» дает больший спектр антител, чем другие вакцины, и вряд ли произойдет резкое изменение антигена, сообщили «РИА Новости»,
Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что изучение эффективности вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» против нового омикрон-штамма займет три недели. «Спутник V» показал невероятно высокую эффективность против всех существующих мутаций COVID-19.