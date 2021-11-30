Гинцбург рассказал о сроках повторной вакцинации при омикрон-штамме

Гинцбург рассказал о сроках повторной вакцинации при омикрон-штамме
Александр Гинцбург напомнил, что вакцинация — один из наиболее эффективных способов формирования иммунитета к коронавирусной инфекции. Фото: "ВКонтакте"/РАНХиГС

Возможное распространение штамма коронавируса «Омикрон» не потребует сокращения срока ревакцинации после прививки препаратом «Спутник V». Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, «Спутник V» дает больший спектр антител, чем другие вакцины, и вряд ли произойдет резкое изменение антигена, сообщили «РИА Новости»,

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что изучение эффективности вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» против нового омикрон-штамма займет три недели. «Спутник V» показал невероятно высокую эффективность против всех существующих мутаций COVID-19.

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