Эффективность «Спутника V» против штамма «омикрон» изучат за три недели

Эффективность «Спутника V» против штамма &#171;омикрон&#187; изучат за три недели
Указанного срока будет достаточно для полной оценки эффективности препарата против нового штамма. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Изучение эффективности вакцины от коронавируса «Спутник V» против нового омикрон-штамма займет три недели, заявил главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева телеканалу CNBC.

По его словам, «Спутник V» показал невероятно высокую эффективность против всех существующих мутаций коронавирусной инфекции. Указанного срока будет достаточно для полной оценки эффективности препарата против нового штамма.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на интервью, Дмитриев также высказал уверенность в возможности адаптировать вакцину под все существующие варианты вируса.

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач-инфекционист призвал не паниковать из-за нового омикрон-штамма.

"Спутник V" вакцинация коронавирусная пандемия


 

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