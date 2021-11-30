Врач-инфекционист призвал не паниковать из-за нового омикрон-штамма

Мнения учёных разделились: одни уверены, что мутации ведут к более высокой заразности, другие рекомендуют не впадать в панику раньше времени. Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

Мнения учёных разделились: одни уверены, что мутации ведут к более высокой заразности, другие рекомендуют не впадать в панику раньше времени. Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

Новый штамм коронавируса «омикрон» пока еще только изучается в мире, однако уже послужил причиной запретов на авиасообщение с ЮАР у нескольких стран и поднял волну паники, но пока для нее нет причин. Об этом заявил главный врач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

По его ловам, дальнейшие мутации могут и вовсе добить инфекцию.

Как сообщили «РИА Новости», инфекционист отметил, что в настоящее наиболее благоприятное время для появления новых штаммов, поскольку при увеличении количества вакцинированных вирус пытается выжить в организме непривитых.

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Гинцбург назвал сроки получения вакцины против нового омикрон-штамма COVID.