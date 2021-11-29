Гинцбург назвал сроки получения вакцины против нового омикрон-штамма COVID

Гинцбург назвал сроки получения вакцины против нового омикрон-штамма COVID
Александр Гинцбург заявил, что работа по получению вакцины против штамма «омикрон» займет не более 10 дней. Фото: "ВКонтакте"/РАНХиГС

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург анонсировал сроки завершения экспериментальной работы по получению новой вакцины против штамма коронавируса «Омикрон».

Об этом стало известно в понедельник, 29 ноября. По словам главы НИЦ Гамалеи, это займет не более десяти дней.

Гинцбург рассказал в эфире «Россия 24», что одобрение же самой вакцины против «омикрон»-штамма Минздравом РФ может занять около 45-50 дней.

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса выявлен в Египте у пассажира, прибывшего рейсом из ЮАР, заявили в международном аэропорта Каира.

александр гинцбург коронавирусная пандемия


 

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