В Египте зафиксировали первый случай заражения омикрон-штаммом COVID

Первый случай заражения омикрон-штаммом COVID-19 выявили в Египте 29 ноября. Фото: unsplash

Первый случай заражения омикрон-штаммом COVID-19 выявили в Египте 29 ноября. Фото: unsplash

Первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса выявлен в Египте у пассажира, прибывшего рейсом из ЮАР, заявили в международном аэропорта Каира.

Первый случай заражения новым штаммом COVID-19 выявили в Египте в понедельник, 29 ноября. Накануне власти официально заявили об отсутствии на территории страны случаев заражения штаммом «омикрон», сообщает ТАСС.

Заболевшего перевели в один из столичных карантинных госпиталей.

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России готовятся новые ограничительные меры из-за штамма «Омикрон». О нововведениях вскоре объявит оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.