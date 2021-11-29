МИД: в России введут новые ограничения из-за омикрон-штамма

В России готовятся новые ограничительные меры из-за штамма «Омикрон», сообщил заместитель министра иностранных дел Евгений Иванов.

Об этом стало известно в понедельник, 29 ноября. О нововведениях вскоре объявит оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Как сообщили «РИА Новости», Иванов отметил, что последние решения по противодействию инфекции принимались «буквально в пятницу» на заседании оперативного штаба под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой.

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вероятность дальнейшего распространения штамма коронавируса «омикрон» высока.