В ВОЗ предупредили о новых вспышках COVID из-за штамма «омикрон»

В ВОЗ предупредили о новых вспышках COVID из-за штамма «омикрон»
Специалисты рекомендуют ускорить темпы вакцинации от коронавируса. Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

Вероятность дальнейшего распространения штамма коронавируса «омикрон» высока, сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По данным организации, к настоящему моменту не выявлено ни одной смерти после заражения омикрон-штаммом COVID-19. Однако организация призывает ускорить темпы вакцинации населения, а также увеличить тестирование туристов, прибывающих из районов, где выявлена передача нового штамма коронавирусной инфекции.

Как сообщили на официальном сайте ВОЗ, для омикрон-штамма характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что перенесшие COVID-19 наиболее подвержены риску заражения новым штаммом «омикрон», чем те, кого обошла болезнь.

ВОЗ коронавирусная пандемия омикрон-штамм


 

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