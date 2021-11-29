В ВОЗ предупредили о новых вспышках COVID из-за штамма «омикрон»

Вероятность дальнейшего распространения штамма коронавируса «омикрон» высока, сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По данным организации, к настоящему моменту не выявлено ни одной смерти после заражения омикрон-штаммом COVID-19. Однако организация призывает ускорить темпы вакцинации населения, а также увеличить тестирование туристов, прибывающих из районов, где выявлена передача нового штамма коронавирусной инфекции.

Как сообщили на официальном сайте ВОЗ, для омикрон-штамма характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что перенесшие COVID-19 наиболее подвержены риску заражения новым штаммом «омикрон», чем те, кого обошла болезнь.