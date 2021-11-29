ВОЗ: переболевшие COVID рискуют заразиться штаммом «Омикрон»

В ВОЗ отметили, что более подробная информация будет доступна «в ближайшие дни и недели». Фото: комитет по здравоохранению

В ВОЗ отметили, что более подробная информация будет доступна «в ближайшие дни и недели». Фото: комитет по здравоохранению

Перенесшие COVID-19 наиболее подвержены риску заражения новым штаммом «омикрон». Об этом говорится в заявлении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По данным специалистов, предварительные данные свидетельствуют о том, что у людей, ранее перенесших коронавирус, может быть повышенный риск заражения новым видом болезни. Они также добавили, что «омикрон» отличается от остальных штаммов.

Как сообщили «РИА Новости», в ВОЗ подчеркнули, что более подробная информация будет доступна «в ближайшие дни и недели».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о появлении омикрон-штамма коронавируса в пределах Российской Федерации. Его могли завести туристы, вернувшиеся из Египта. Специалисты также отмечают, что новый штамм коронавируса «омикрон» отличается от других вариантов необычными, но при этом относительно легкими симптомами у инфицированных молодых пациентов.