Названы необычные симптомы омикрон-штамма коронавируса

Ни у одного из заболевших омикрон-штаммом не наблюдалось потери или изменения вкусов или обоняния. Фото: pexels

Ни у одного из заболевших омикрон-штаммом не наблюдалось потери или изменения вкусов или обоняния. Фото: pexels

Новый штамм коронавируса «омикрон» отличается от других вариантов необычными, но при этом относительно легкими симптомами у инфицированных молодых пациентов.

Об этом пишет The Daily Telegraph со ссылкой на главу Медицинской ассоциации ЮАР Анжелик Кутзе. По словам Кутзе, которая работает врачом в столице ЮАР Претории, в последнее время к ней в больницу поступают молодые пациенты с диагностированным COVID-19, которые жаловались на сильную усталость. Ни у одного из них не наблюдалось потери или изменения вкусов или обоняния. Она вспомнила случай с 6-летним пациентов, у которого был сильно учащенный пульс и высокая температура.

«Их симптомы очень сильно отличались от того, с чем я имела дело раньше, и были очень легкими», — рассказала Кутзе.

Врач рассказала, что у четырех ее родственников, заболевших коронавирусом, появились нехарактерные для ковида симптомы. Все они жаловались на сильную усталость и чувствовали себя разбитыми.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в ЮАР молодые люди чаще заболевают омикрон-штаммом коронавируса.