В ЮАР молодые люди чаще заболевают омикрон-штаммом коронавируса

В ЮАР молодые люди чаще заболевают омикрон-штаммом коронавируса
Большая часть из госпитализированных с омикрон-штаммом (65%) не привита от ковида. Фото: Pixabay

Большинство из пациентов в больницах ЮАР, зараженных омикрон-штаммом коронавируса, являются молодыми людьми.

Об этом сообщила руководитель отделения интенсивного отделения больницы в Соуэто Рудо Матива. Она рассказала на онлайн-конференции, что молодые люди в возрасте 20-30 лет поступают к ним с омикрон-штаммом в состоянии средней и тяжелой степени. Некоторым необходима экстренная интенсивная терапия.

Она не уточнила число инфицированных новым штаммом в ее отделении, но отметила, что большая часть из них (65%) не привита от ковида.

Матива предположила, что в скором времени больницы в ЮАР столкнутся с мощным потоком больных, а система здравоохранения страны окажется перегружена.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Борис Джонсон сообщил, что омикрон-штамм способен передаваться между привитыми от COVID-19.

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В ЮАР молодые люди чаще заболевают омикрон-штаммом коронавируса
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