Борис Джонсон сообщил, что омикрон-штамм способен передаваться между привитыми от COVID-19

Британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что новый омикрон-штамм коронавируса имеет способность передаваться между полностью привитыми людьми.

Как передает «Би-би-си», по словам главы правительства Великобритании, штамм «омикрон» распространяется с большой скоростью. Также он допустил возможность передачи омикрона между людьми, которые вакцинированы обоими компонентами.

Джонсон, помимо этого, сообщил о введении в Великобритании обязательного ПЦР-тестирования для всех въезжающих в страну. Иностранцев поместят на изоляцию до получения результата. Также в стране ужесточат контроль за соблюдением масочного режима.

«Мы пока точно не знаем, насколько эффективными будут наши вакцины против омикрона, но у нас есть веские основания полагать, что они обеспечат хотя бы некоторую степень защиты», — заявил политик.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в ВОЗ назвали версию происхождения нового омикрон-штамма COVID-19.