Борис Джонсон сообщил, что омикрон-штамм способен передаваться между привитыми от COVID-19

Борис Джонсон сообщил, что омикрон-штамм способен передаваться между привитыми от COVID-19
Джонсон заявил, что штамм "омикрон" распространяется с большой скоростью. Фото: Instagram

Британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что новый омикрон-штамм коронавируса имеет способность передаваться между полностью привитыми людьми.

Как передает «Би-би-си», по словам главы правительства Великобритании, штамм «омикрон» распространяется с большой скоростью. Также он допустил возможность передачи омикрона между людьми, которые вакцинированы обоими компонентами.

Джонсон, помимо этого, сообщил о введении в Великобритании обязательного ПЦР-тестирования для всех въезжающих в страну. Иностранцев поместят на изоляцию до получения результата. Также в стране ужесточат контроль за соблюдением масочного режима.

«Мы пока точно не знаем, насколько эффективными будут наши вакцины против омикрона, но у нас есть веские основания полагать, что они обеспечат хотя бы некоторую степень защиты», — заявил политик.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в ВОЗ назвали версию происхождения нового омикрон-штамма COVID-19.

борис джонсон вакцинация от коронавируса великобритания омикрон омикрон-штамм


 

Новости партнеров
Выходные унесли жизни трех известных культурных деятелей России
Выходные унесли жизни трех известных культурных деятелей России
Умер актер Михаил Зубов
Умер актер Михаил Зубов
Массовая авария на Мгинском путепроводе
Массовая авария на Мгинском путепроводе
Стало известно, почему Моргенштерн сбежал в Белоруссию после обвинений Бастрыкина
Стало известно, почему Моргенштерн сбежал в Белоруссию после обвинений Бастрыкина
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Борис Джонсон сообщил, что омикрон-штамм способен передаваться между ...
Фигуристка Валиева обновила мировые рекорды на Гран-при в Сочи
В квартире на Большеохтинском загорелась кухня
Врио главы МЧС назвал причину смерти горноспасателей в шахте ...
Упавшее дерево у метро «Ломоносовская» повредило два автомобиля
В РАН раскритиковали проект новых правил русского языка
В ВОЗ назвали версию происхождения нового омикрон-штамма COVID-19
В петербургском онкоцентре пациенту в сознании удалили опухоль на мозге