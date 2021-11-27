В ВОЗ назвали версию происхождения нового омикрон-штамма COVID-19

В ВОЗ назвали версию происхождения нового омикрон-штамма COVID-19
Специалист ВОЗ призвала "не клеймить" страны, в которых регистрируют новый вариант ковида. Фото: pixabay

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) озвучили версию происхождения нового штамма коронавирусной инфекции «омикрон».

По словам руководителя технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Марии Ван Керкхове, точная причина возникновения омикрон-штамма пока неизвестна, однако по одной из рассматриваемых гипотез, он мог развиться в организме зараженного COVID-19 пациента с ослабленным иммунитетом. Предполагается, что больной не вылечился полностью, и вирус в его организме продолжал размножаться в течении долгого времени. Об этом пишет газета Financial Times.

Также специалист ВОЗ призвала «не клеймить» страны, в которых регистрируют новый вариант ковида, и сбалансированно реагировать.

«Нужен взвешенный подход к рискам. Штамм «дельта» никуда не ушел, по всему миру от него умирают люди. Нельзя забывать о том, сколько людей заражены им», — напомнила она.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Германии был выявлен случай заражения новым штаммом омикрон.

ВОЗ новый штамм коронавируса омикрон омикрон-штамм


 

Новости партнеров
Шукшина дала отпор врачам: «Здоровые не должны жить по правилам для больных!»
Шукшина дала отпор врачам: «Здоровые не должны жить по правилам для больных!»
Коронавирусные ограничения в Петербурге продлили до нового года. QR-коды для ресторанов отложили
Коронавирусные ограничения в Петербурге продлили до нового года. QR-коды для ресторанов отложили
«Приказ – не давать»: подчиненные Беглова и Эргашева вместо медотвода от вакцинации показали скриншоты форумов
«Приказ – не давать»: подчиненные Беглова и Эргашева вместо медотвода от вакцинации показали скриншоты форумов
Скончался актер Владимир Кузнецов, сыгравший в
Скончался актер Владимир Кузнецов, сыгравший в "Гардемаринах" и "12 стульях"
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В ВОЗ назвали версию происхождения нового омикрон-штамма COVID-19
В петербургском онкоцентре пациенту в сознании удалили опухоль на мозге
Благоустройство набережной Оккервиля закончат в следующем году
Выставка «Союзмультфильма» об истории анимации открылась в Петербурге
В аэропорту Пулково в субботу задержали три самолета
В начале декабря в Петербурге будет до 15 градусов мороза
В субботу вечером в Петербурге 4-балльные пробки
11 голов: «Зенит» одержал рекордную победу в истории молодежной лиги