В ВОЗ назвали версию происхождения нового омикрон-штамма COVID-19

Специалист ВОЗ призвала "не клеймить" страны, в которых регистрируют новый вариант ковида. Фото: pixabay

Специалист ВОЗ призвала "не клеймить" страны, в которых регистрируют новый вариант ковида. Фото: pixabay

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) озвучили версию происхождения нового штамма коронавирусной инфекции «омикрон».

По словам руководителя технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Марии Ван Керкхове, точная причина возникновения омикрон-штамма пока неизвестна, однако по одной из рассматриваемых гипотез, он мог развиться в организме зараженного COVID-19 пациента с ослабленным иммунитетом. Предполагается, что больной не вылечился полностью, и вирус в его организме продолжал размножаться в течении долгого времени. Об этом пишет газета Financial Times.

Также специалист ВОЗ призвала «не клеймить» страны, в которых регистрируют новый вариант ковида, и сбалансированно реагировать.

«Нужен взвешенный подход к рискам. Штамм «дельта» никуда не ушел, по всему миру от него умирают люди. Нельзя забывать о том, сколько людей заражены им», — напомнила она.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Германии был выявлен случай заражения новым штаммом омикрон.