В Германии был выявлен случай заражения новым штаммом омикрон

У жителя Германии, который недавно возвратился из Южно-Африканской Республики, были замечены признаки нового штамма коронавируса омикрон.

Как передает ТАСС, вполне возможно, что это новый штамм коронавируса, привезенный из ЮАР.

По предварительным данным, заразился новым вариантом вируса немец, который некоторое время назад был в ЮАР.

Данную информацию подтвердил министр по социальным вопросам Гессен Кай Клозе.

«Несколько мутаций, характерных для омикрона, были обнаружены прошлой ночью у вернувшегося из Южной Африки гражданина. Пациент изолирован дома», — заявил Клозе в Twitter о текущем развитии сложившейся ситуации. Он отметил, что деятели науки еще не целиком расшифровали взятый у пациента образец вируса.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в мире заболеваемость коронавирусом за неделю снизилась впервые с октября.