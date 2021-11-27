В мире заболеваемость коронавирусом за неделю снизилась впервые с октября

В мире заболеваемость коронавирусом за неделю снизилась впервые с октября
Коронавирус продолжает распространяться по стране и миру. Фото: pexels.com

За неделю в мире зафиксировали 4 млн случаев заражения ковидом, а это на 0,2 млн меньше, чем за предыдущий аналогичный период.

Как пишет ТАСС, заболеваемость коронавирусом за неделю снизилась впервые с начала октября.

Также понизился и показатель смертности из-за коронавируса. За последние семь дней скончались 50,2 тыс. инфицированных — примерно на 1,8 тыс. меньше, чем за предыдущие недели.

С начала пандемии в России выявлено 9 502 879 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 270 292 летальных исхода, выздоровел 8 200 971 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что эксперт Всемирной организации здравоохранения считают, что новый штамм коронавируса под названием «омикрон» может быть настоящей угрозой для мира. Мутацию выявили в ЮАР и сейчас активно изучают.

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