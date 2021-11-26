ВОЗ признала угрозой для мира новый штамм коронавируса

ВОЗ признала угрозой для мира новый штамм коронавируса
Коронавирус продолжает распространяться по стране и миру. Фото: pexels.com

Речь идет о штамме, названном по греческой букве «омикрон».

Эксперт Всемирной организации здравоохранения считают, что новый штамм коронавируса под названием «омикрон» может быть настоящей угрозой для мира. Мутацию выявили в ЮАР и сейчас активно изучают. Об этом сообщает Reuters.

Специалисты отмечают, что штамм может угрожать тем странам, где ведется активная борьба с его распространением. Ученые пока не знаю, чем именно опасен «омикрон». На данный момент они выяснили, что новый штамм довольно быстро распространяется в том числе среди переболевших.

В организации призвали все страны уделить изучению нового варианта коронавируса большее внимание. Напоминаем, что первые случаи заражения «омикроном» были выявлены 24 ноября.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербург привезли новые комплекты вакцины «Спутник V».

ВОЗ пандемия юар


 

Новости партнеров
В Выборге пенсионерка в отчаянии якобы прооперировала себя сама, не дождавшись помощи врачей
В Выборге пенсионерка в отчаянии якобы прооперировала себя сама, не дождавшись помощи врачей
Коронавирусные ограничения в Петербурге продлили до нового года. QR-коды для ресторанов отложили
Коронавирусные ограничения в Петербурге продлили до нового года. QR-коды для ресторанов отложили
В метро Петербурга заменят все турникеты для оплаты проезда всеми видами карт
В метро Петербурга заменят все турникеты для оплаты проезда всеми видами карт
«Приказ – не давать»: подчиненные Беглова и Эргашева вместо медотвода от вакцинации показали скриншоты форумов
«Приказ – не давать»: подчиненные Беглова и Эргашева вместо медотвода от вакцинации показали скриншоты форумов
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
ВОЗ признала угрозой для мира новый штамм коронавируса
Психиатр назвал нетипичные признаки депрессии
Artik уже нашел замену бросившей дуэт Анне Дзюбе
Коронавирус может быть особенно опасен при варикозе
Мэра Прокопьевска уволили спустя день после назначения из-за вечеринки в ...
Убить пенсионерку в Ульяновке могли два сварщика
Антипрививочница при задержании распылила дихлофос в лица росгвардецев
Врач заверил, что привитые от ковида не могут заражать окружающих