ВОЗ признала угрозой для мира новый штамм коронавируса

Речь идет о штамме, названном по греческой букве «омикрон».

Эксперт Всемирной организации здравоохранения считают, что новый штамм коронавируса под названием «омикрон» может быть настоящей угрозой для мира. Мутацию выявили в ЮАР и сейчас активно изучают. Об этом сообщает Reuters.

Специалисты отмечают, что штамм может угрожать тем странам, где ведется активная борьба с его распространением. Ученые пока не знаю, чем именно опасен «омикрон». На данный момент они выяснили, что новый штамм довольно быстро распространяется в том числе среди переболевших.

В организации призвали все страны уделить изучению нового варианта коронавируса большее внимание. Напоминаем, что первые случаи заражения «омикроном» были выявлены 24 ноября.

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