В Петербург привезли новые комплекты вакцины «Спутник V»

Запас препаратов увеличился на 108 тысяч комплектов.

В Санкт-Петербург поступила новая партия двухкомпонентной вакцины от коронавируса «Спутник V». Запасы удалось пополнить на 108 тысяч комплектов. Об этом сегодня, 26 ноября, сообщили в пресс-службе Смольного.

Известно, что в городе продолжается массовая вакцинация от коронавируса. Каждый день делается до 35 тысяч инъекций. В ведомстве отмечают, что необходимо ускорять темпы вакцинации, чтобы можно было скорее вернуться к привычному образу жизни.

«На сегодняшний день в городе привито более 2 миллионов 524 тысяч человек (включая Спутник Лайт). В том числе 661 тысяча жителей – старше 60 лет»,

— добавили в Смольном.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Спутник V» проверят на эффективность против нового штамма.