«Спутник V» проверят на эффективность против нового штамма

«Спутник V» проверят на эффективность против нового штамма
Вакцина "Спутник V становится все доступнее. Фото: официальный сайт вакцины "Спутник V"

Гинцбург считает, что препарат сможет справиться с мутацией.

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что в учреждении планируют проверить «Спутник V» на эффективность против нового штамма. Он выразил уверенность в препарате. Об этом сегодня, 26 ноября, сообщает РИА Новости.

«Теоретически сложно сказать, насколько эффективна будет вакцина против данного варианта, но «Спутник V» дает наиболее широкий спектр вируснейтрализующих антител по сравнению с другими вакцинами, поэтому вероятность того, что он окажется эффективен против нового штамма по сравнению с другими вакцинами, выше»,

— заявил Гинцбург.

Также эксперт считает, что пока нет необходимости модернизировать препарат. Это будет нужно только в том случае, если эффективность «Спутника V» снизится в десять раз.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на склад петербургской компании поступила новая партия «Спутник V».

"Спутник V" новый штамм коронавируса пандемия


 

Новости партнеров
«Приказ – не давать»: подчиненные Беглова и Эргашева вместо медотвода от вакцинации показали скриншоты форумов
«Приказ – не давать»: подчиненные Беглова и Эргашева вместо медотвода от вакцинации показали скриншоты форумов
Массовая авария на Мгинском путепроводе
Массовая авария на Мгинском путепроводе
В Выборге пенсионерка в отчаянии якобы прооперировала себя сама, не дождавшись помощи врачей
В Выборге пенсионерка в отчаянии якобы прооперировала себя сама, не дождавшись помощи врачей
Миллиардер: удар по России придет не с Запада, а с Востока
Миллиардер: удар по России придет не с Запада, а с Востока
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
«Спутник V» проверят на эффективность против нового штамма
С 28 ноября Россия ограничит въезд для граждан из африканских стран
Петербургская семья осталась без газа за чужие долги
Авиакомпания «Победа» возобновит международные рейсы из Петербурга
Заключенного «Крестов», задушившего сокамерника, признали психически больным
Миллиардера Ебралидзе заключили под стражу из-за вероятности побега
За минувший четверг в Петербурге привились 33 с половиной тысячи раз
В Мурино достроили корпус проблемного ЖК «Силы природы»