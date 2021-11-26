«Спутник V» проверят на эффективность против нового штамма

Гинцбург считает, что препарат сможет справиться с мутацией.

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что в учреждении планируют проверить «Спутник V» на эффективность против нового штамма. Он выразил уверенность в препарате. Об этом сегодня, 26 ноября, сообщает РИА Новости.

«Теоретически сложно сказать, насколько эффективна будет вакцина против данного варианта, но «Спутник V» дает наиболее широкий спектр вируснейтрализующих антител по сравнению с другими вакцинами, поэтому вероятность того, что он окажется эффективен против нового штамма по сравнению с другими вакцинами, выше»,

— заявил Гинцбург.

Также эксперт считает, что пока нет необходимости модернизировать препарат. Это будет нужно только в том случае, если эффективность «Спутника V» снизится в десять раз.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на склад петербургской компании поступила новая партия «Спутник V».