На склад петербургской компании поступила новая партия «Спутник V»

На склад петербургской компании поступила новая партия &#171;Спутник V&#187;
На склад петербургской компании поступила новая партия "Спутник V". Фото: официальный сайт вакцины "Спутник V"

Сегодня, 26 ноября, на склад ОАО «Фармбаза» поступила новая партия вакцины Гам-КОВИД-Вак, он же «Спутник V».

Запасы «Спутника V» в Санкт-Петербурге пополнились на 108 тысяч комплектов доз. об этом сообщает пресс-служба Комитета по здравоохранению города.

На склад петербургской компании поступила новая партия вакцин от коронавируса в количестве 108600 комплектов. Вакцина для профилактики COVID-19 будет храниться на складе ОАО «Фармбаза», откуда ее развезут по 180 пунктам. В начале недели поступило 1,8 тыс. комплектов доз «ЭпиВакКороны» и 2475 комплектов доз «КовиВака».

Запасы препарата «Спутник V», с учетом того, что ежедневно делается около 30 тыс. инъекций, должны составлять около 760 тыс. доз. По состоянию на 24 ноября на складах было 720 тыс. комплектов «Спутника V».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что прививаться «Спутником Лайт» нужно при ревакцинации, потому что он защищает лишь на короткий срок.

"Спутник V" вакцинация коронавирус ленобласть новости СПб


 

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