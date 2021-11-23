Врач объяснил, почему не стоит выбирать «Спутник Лайт» для первичной вакцинации

Врач объяснил, почему не стоит выбирать «Спутник Лайт» для первичной вакцинации
Вакцина "Спутник Лайт" довольно популярна среди россиян. Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

Эксперт пояснил, что препарат защищает на короткий срок.

Директор НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева Дмитрий Лиознов объяснил, почему для первичной вакцинации больше подходят двухкомпонентные препараты. Своими рекомендациями он поделился в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Эксперт объяснил, что «Спутник Лайт» хоть и эффективная вакцина, но она приводит к непродолжительному иммунному ответу. Этот факт подтверждает не только отечественный, но и зарубежный опыт.

«Установлено, что введение одной дозы тем, кто еще не встречался с вирусом, кто не болел, приводит к иммунному ответу, но он будет не такой выраженный и не такой длительный. Именно поэтому мы говорим о двух введениях первичной дозы»,

– отмечает Дмитрий Лиознов.

А вот для ревакцинации«Спутник Лайт» подходит отлично, рассуждает врач.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что пожилым петербуржцам могут начать выплачивать деньги за вакцинацию.

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