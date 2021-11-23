Пожилым петербуржцам могут начать выплачивать деньги за вакцинацию

Петербургские власти рассматривают вопрос о материальном поощрении пожилых горожан, которые привились от коронавируса.

В Санкт-Петербурге задумались о денежных выплатах пожилым гражданам, которые решат пройти вакцинацию. Об этом врио председателя комитета по социальной политике Петербурга Елена Фидрикова рассказала на заседании правительства Северной столицы.

По словам Фидриковой, на настоящий момент в Петербурге от коронавируса привито около 55% человек. Остальные пожилые люди могут получить дополнительную вакцинацию с помощью дополнительных денежных выплат. Этот вопрос сейчас прорабатывается, отмечает политик.

Фидрикова отмечает, что если понадобится поддержка всех лиц старше 60 лет, которые не имеют прививки, то понадобится 2 млрд рублей. Если рассматривать категорию старше 65 лет, то понадобится 1,7 млрд рублей.

Ранее gazeta.spb.ru, писала, что в Минздраве рекомендовали пожилым вакцину «Спутник V». При первичной вакцинации для людей в возрасте старше 60 лет специалисты рекомендуют именно эту вакцину.