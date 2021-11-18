В Минздраве рекомендовали пожилым прививаться вакциной «Спутник V»

В Минздраве рекомендовали пожилым прививаться вакциной «Спутник V»
Вакцина "Спутник V становится все доступнее. Фото: официальный сайт вакцины "Спутник V"

Замглавы Минздрава РФ Олег Гриднев заявил, что пожилым гражданам при первичной вакцинации необходимо выбирать «Спутник V».

По его словам, для людей в возрасте старше 60 лет специалисты рекомендуют при первичной вакцинации применять именно эту вакцину. Он отметил, что из-за иммунитета в данной возрастной группе применение второго компонента помогает сформировать более надежную защиту, пишет РИА «Новости».

«Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

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