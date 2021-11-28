Омикрон-штамм COVID-19 добрался до России

Омикрон-штамм COVID-19 добрался до России
"Омикрон" может быть уже есть в России. Фото: pexels.com

Стало известно о появлении омикрон-штамма коронавируса в пределах Российской Федерации. Его могли завести туристы, вернувшиеся из Египта.

Об этом заявил член Совета Федерации Владимир Круглый, пишут РИА Новости.

По мнению сенатора, новый штамм могут распространять по России люди, побывавшие в Египте. Круглый призвал закрыть авиасообщение с курортной африканской страной, пока новый вариант вируса не будет до конца изучен.

Стоит отметить, что по словам эксперта ЦНИИ Роспотребнадзора, новый штамм «омикрон» в России на сегодняшний день не обнаружен. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что власти Израиля приняли решение на две недели закрыть границы для иностранцев в связи с распространением нового штамма коронавируса «омикрон».

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Омикрон-штамм COVID-19 добрался до России
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