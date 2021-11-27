Израиль закрыл границы из-за омикрон-штамма коронавируса

Власти Израиля приняли решение на две недели закрыть границы для иностранцев в связи с распространением нового штамма коронавируса «омикрон».

Решение о закрытии границ утвердила министерская комиссия по борьбе с COVID-19 в ходе экстренного совещания, сообщает канцелярия главы правительства Израиля.

На заседании принято решение запретить въезд в страну иностранным гражданам всех стран, за исключением случаев, одобренных специальным комитетом по исключениям.

Границы закрыли сразу после совещания, в ночь на воскресенье, 28 ноября. Возвращающихся на родину граждан Израиля по прибытии обяжут сдать ПЦР-тест и пройти карантин, по завершении которого нужно будет еще раз протестироваться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Борис Джонсон заявил, что омикрон-штамм способен передаваться между привитыми от COVID-19. Также он сообщил о введении в Великобритании обязательного ПЦР-тестирования для всех въезжающих в страну.