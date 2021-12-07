В среду в Петербурге похолодает до -14 градусов

В середине рабой недели жителей Северной столицы ожидают облачная с прояснениями погода и гололедица.

В ночь на среду, 8 декабря, температура воздуха составит -12…-14 градусов, местами пройдет небольшой снег. В дневное время столбики термометров покажут -9…-11 градусов, обойдется без существенных осадков.

Как сообщили синоптики ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», атмосферное давление будет повышаться. Ожидается гололедица.

Водителям и пешеходам стоит соблюдать особую осторожность.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 7 декабря жителей Петербурга ожидает преимущественно облачная погода, местами пройдет небольшой снег, в температура воздуха будет заметно ниже нормы. На синоптическую ситуацию окажет влияние северная периферия активного циклона, выходящего в центральную часть Европейкой России.