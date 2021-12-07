Петербуржцев ожидают снег и северный ветер 7 декабря

Во вторник, 7 декабря, жителей Петербурга ожидает преимущественно облачная погода, местами пройдет небольшой снег, в температура воздуха будет заметно ниже нормы. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

Сегодня на синоптическую ситуацию окажет влияние северная периферия активного циклона, выходящего в центральную часть Европейкой России. Температурный фон будет на 11-12 градусов ниже климатической нормы.

В течение дня температура воздуха в городе составит -10…-12 градусов, в Ленобласти столбики термометров опустятся до -9…-14. Ветер северных, северо-западных направлений будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду.

Атмосферное давление будет меняться мало и составит 762 мм ртутного столба, что немного выше нормы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жители нескольких поселков Ленобласти остались без электричества в рекордный мороз.